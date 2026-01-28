Ana Maria Braga quis "meter atestado" para não entrevistar Matheus, do BBB 26; vídeo

Fala ocorreu antes da entrevista com o eliminado do reality show da Globo

Na Telinha Na Telinha -
Ana Maria Braga quis "meter atestado" para não entrevistar Matheus, do BBB 26; vídeo

Ana Maria Braga afirmou, no Mais Você desta quarta-feira (28), que quis “meter atestado” para não ir trabalhar.

A fala, em tom de brincadeira, foi dita antes da entrevista com Matheus Moreira, eliminado do BBB 26 nesta semana, após falas controversas no reality show da Globo.

“Bom, eu bem que tentei, mas aí não me deram… Sabe aquele negócio?

Leia também

Aquele negócio, quando a gente não vem trabalhar”, disparou Ana Maria.

“Um atestado?”, respondeu o Louro Mané, que caiu na risada.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.