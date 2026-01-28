Ana Maria Braga quis "meter atestado" para não entrevistar Matheus, do BBB 26; vídeo

Fala ocorreu antes da entrevista com o eliminado do reality show da Globo

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Ana Maria Braga afirmou, no Mais Você desta quarta-feira (28), que quis “meter atestado” para não ir trabalhar.

A fala, em tom de brincadeira, foi dita antes da entrevista com Matheus Moreira, eliminado do BBB 26 nesta semana, após falas controversas no reality show da Globo.

“Bom, eu bem que tentei, mas aí não me deram… Sabe aquele negócio?

Aquele negócio, quando a gente não vem trabalhar”, disparou Ana Maria.

“Um atestado?”, respondeu o Louro Mané, que caiu na risada.

