BBB 26: Alberto Cowboy ataca Leandro após volta do paredão: "Se queimou"
Veterano ainda criticou Milena, Ana Paula Renault e Samira em conversa com os aliados
Após o paredão que eliminou Matheus do BBB 26, Alberto Cowboy se juntou com Jonas Sulzbach, Edilson Capetinha, Sarah Andrade, Solange Couto e Brigido e criticou Leandro – o veterano ainda acusou Milena e Ana Paula Renault de se acharem no jogo.
“O Boneco [Leandro] entrou e se queimou.
Ele não conversou com ninguém, ficou planta.
Aí teve o Sincerão ele me atacou de uma forma que não fez sentido.
Acho que ele continua se queimando, na minha opinião”, disparou o vilão do BBB 7.