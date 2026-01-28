BBB 26: Alberto Cowboy ataca Leandro após volta do paredão: "Se queimou"

Veterano ainda criticou Milena, Ana Paula Renault e Samira em conversa com os aliados

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Alberto Cowboy ataca Leandro após volta do paredão: "Se queimou"

Após o paredão que eliminou Matheus do BBB 26, Alberto Cowboy se juntou com Jonas Sulzbach, Edilson Capetinha, Sarah Andrade, Solange Couto e Brigido e criticou Leandro – o veterano ainda acusou Milena e Ana Paula Renault de se acharem no jogo.

“O Boneco [Leandro] entrou e se queimou.

Ele não conversou com ninguém, ficou planta.

Leia também

Aí teve o Sincerão ele me atacou de uma forma que não fez sentido.

Acho que ele continua se queimando, na minha opinião”, disparou o vilão do BBB 7.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.