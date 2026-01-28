BBB 26: Ana Paula e Juliano criticam atitude de Jonas: "Gravíssimo"

Jornalista e dançarino acusaram o modelo de se aproveitar da fraqueza de Milena

Mais novos aliados, Ana Paula Renault e Juliano Floss teceram críticas contra o jogo de Jonas Sulzbach na tarde desta quarta-feira (28) no BBB 26.

A jornalista e o dançarino criticaram a atitude do modelo em provocar Milena durante uma discussão da babá com Jordana.

“Eu queria muito que você visse ele depois que você saiu, ele aqui de pé.

Ele tava assim [andando de um lado pro outro] vermelho, ‘porque ela fica falando e ela é tal coisa, tal coisa, porque mimimi’.

Parecia o Kiko chorando, do Chaves!”, disparou o tiktoker.

