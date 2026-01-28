BBB 26: Capetinha revela que não gosta de Milena: "Não me desce"

Ex-jogador de futebol falou da babá em conversa com Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach e Sol Vega

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Em conversa com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach no BBB 26, Edilson Capetinha criticou o comportamento de Milena no jogo.

O ex-jogador de futebol contou que a babá e recreadora infantil está se achando demais.

“Vocês deram uma estressada ali, né?”, perguntou o ex-BBB 7.

“Dei.

Aquela menina, a Milena, ela está muito…”, afirmou o ex-atleta, sendo interrompido.

“Mas é bom porque essa soberba as vezes queima ela.

Porque no fundo, para mim, não teve surpresa nenhuma, a gente já previa”, analisou Cowboy.

