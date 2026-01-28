BBB 26: Equipe de Brigido vai pra Justiça após sexualidade e fé do brother serem questionadas
Empresário tem sido alvo de especulações
Na tarde desta quarta-feira (28), a equipe de Brigido Neto divulgou uma nota de repúdio sobre as especulações das quais o empresário tem sido alvo nas redes sociais.
O pronunciamento foi feito após a sexualidade do brother ter sido questionada por internautas, além de comentários sobre a religião dele ganharem espaço na web.
“Reafirmamos que a internet não é terra sem lei.
O ambiente digital não autoriza ataques, calúnias, difamações ou a destruição de reputações sob o falso manto do anonimato.
Seguimos comprometidos com a verdade, com a proteção das pessoas envolvidas e com a integridade da informação”, disse a legenda do post.