BBB 26: Equipe de Brigido vai pra Justiça após sexualidade e fé do brother serem questionadas

Empresário tem sido alvo de especulações

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Na tarde desta quarta-feira (28), a equipe de Brigido Neto divulgou uma nota de repúdio sobre as especulações das quais o empresário tem sido alvo nas redes sociais.

O pronunciamento foi feito após a sexualidade do brother ter sido questionada por internautas, além de comentários sobre a religião dele ganharem espaço na web.

“Reafirmamos que a internet não é terra sem lei.

O ambiente digital não autoriza ataques, calúnias, difamações ou a destruição de reputações sob o falso manto do anonimato.

Seguimos comprometidos com a verdade, com a proteção das pessoas envolvidas e com a integridade da informação”, disse a legenda do post.

