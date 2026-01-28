BBB 26: Juliano, Ana Paula e Chaiany fazem promessa para a Prova do Líder

Trio trocou uma ideia sobre o jogo e revelou preocupação com os rivais

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Em conversa na varanda, Juliano Floss, Ana Paula Renault e Chaiany falaram sobre a próxima Prova do Líder do BBB 26.

O trio demonstrou preocupação com a possibilidade de algum rival conquistar a coroa.

“Se for agilidade, é minha.

Se for de correr, é minha.

Tenho certeza do que eu estou falando”, disse o dançarino.

“Se for de inteligência, não é minha”, disparou a pipoca.

“Se for de inteligência, tem você, tem Babu”, discordou o rapaz.

“Gratidão!

Viu, essa é uma equipe boa”, brincou a sister.

Leia conteúdo completo aqui.