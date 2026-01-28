BBB 26: Juliano, Ana Paula e Chaiany fazem promessa para a Prova do Líder

Trio trocou uma ideia sobre o jogo e revelou preocupação com os rivais

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Juliano, Ana Paula e Chaiany fazem promessa para a Prova do Líder

Em conversa na varanda, Juliano Floss, Ana Paula Renault e Chaiany falaram sobre a próxima Prova do Líder do BBB 26.

O trio demonstrou preocupação com a possibilidade de algum rival conquistar a coroa.

“Se for agilidade, é minha.

Leia também

Se for de correr, é minha.

Tenho certeza do que eu estou falando”, disse o dançarino.

“Se for de inteligência, não é minha”, disparou a pipoca.

“Se for de inteligência, tem você, tem Babu”, discordou o rapaz.

“Gratidão!

Viu, essa é uma equipe boa”, brincou a sister.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.