BBB 26: Marcelo se queixa de Ana Paula com Milena: "Me feriu"
Babá relatou a conversa que teve com o médico para a jornalista
As queixas de Marcelo contra Ana Paula Renault seguem no ar.
Na tarde desta quarta-feira (28), o médico desabafou com Milena no BBB 26 e voltou a reclamar do que ele considera um “abandono” por parte da jornalista.
O rompimento da veterana com o brother, Maxiane, Breno e Marciele se deu no episódio do “patroa”, quando Matheus fez comentários absurdos sobre a babá e ninguém saiu em sua defesa, apenas a loira.
Irritada, Renault se afastou do grupo.