BBB 26: Matheus admite arrependimento, mas acusa Ana Paula de "induzi-lo" ao erro

Gaúcho deixou o reality com 79,48% dos votos em um paredão com Brigido e Leandro

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Segundo eliminado do BBB 26, Matheus participou do Bate-Papo BBB e reviu toda a confusão que se envolveu com Ana Paula Renault e Milena, quando acusou a primeira de ser “patroa” da segunda.

O gaúcho assumiu que errou no episódio.

“Acredito que eu coloquei errado.

Analisando aqui, eu coloquei totalmente errado.

Talvez, os meus pensamentos intrusivos, eu expressei com falas.

Eu vejo uma soberania da Ana Paula na casa.

Aquilo ali me incomodou.

Até porque eu me senti sendo induzido a estar concordando com ela antes de ter o embate do Sincerão”, disse o bancário em conversa com com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor.

