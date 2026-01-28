BBB 26: Matheus diz que não assiste BBB e admite falta de preparo: "Totalmente inexperiente"
"Você não conversou com as pessoas?", questionou Ana Maria Braga
Segundo eliminado do BBB 26, Matheus afirmou que não assiste o reality show.
“Não sabia nem que funcionava combinação de votos.
Totalmente inexperiente”, admitiu em entrevista à Ana Maria Braga, que estranhou.
“Você não conversou com as pessoas?”, perguntou.
“Me lembro de eu pequeno assistindo o Alemão”, recordou.
“Um dos meus erros foi me preparar para passar nas seletivas e não no BBB.
Me preparei enormemente pra encarar as entrevistas, seletivas.
E pro programa em si, achei que seria mais fácil tirar de letra.
E foi o que mais tive dificuldade”, reconheceu.