"Você não conversou com as pessoas?", questionou Ana Maria Braga

BBB 26: Matheus diz que não assiste BBB e admite falta de preparo: "Totalmente inexperiente"

Segundo eliminado do BBB 26, Matheus afirmou que não assiste o reality show.

“Não sabia nem que funcionava combinação de votos.

Totalmente inexperiente”, admitiu em entrevista à Ana Maria Braga, que estranhou.

“Você não conversou com as pessoas?”, perguntou.

“Me lembro de eu pequeno assistindo o Alemão”, recordou.

“Um dos meus erros foi me preparar para passar nas seletivas e não no BBB.

Me preparei enormemente pra encarar as entrevistas, seletivas.

E pro programa em si, achei que seria mais fácil tirar de letra.

E foi o que mais tive dificuldade”, reconheceu.

