BBB 26: Milena expõe incômodo com Breno: "Lá e cá"

Sister falou sobre o antigo aliado em conversa com Juliano Floss

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Milena está atenta às movimentações de seu antigo grupo no BBB 26.

Em conversa com Juliano Floss no quarto, a babá e recreadora infantil expôs que está desconfiada das intenções de Breno no jogo.

“Você tem uma pessoa que está gostando muito, que está lá e cá.

A pessoa tem que decidir o lado dela, não tem essa de ficar lá e cá, não.

Outras pessoas podem ficar lá e cá, esse não é o meu jeito.

Eu não confiaria em uma pessoa que está lá e cá.

Esse está sendo meu problema com o Breno”, comentou a sister.

