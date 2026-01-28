Christiane Torloni no BBB 26? Globo entrou na 'fic'

Perfil em rede social colocou atriz no confessionário em montagem

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Christiane Torloni não está no BBB 26, mas uma ‘fic’ (história inventada) nas redes sociais colocou a atriz como participante do reality show da Globo.

Isso gerou tal proporção que a própria Globo entrou na brincadeira.

“Bom dia”, escreveu o perfil no X/Twitter.

“Essa imagem é real?”, questionou uma seguidora.

“Ela no laboratório esperando para trocar de lugar com a Solange Couto”, brincou um internauta.

