Christiane Torloni no BBB 26? Globo entrou na 'fic'

Perfil em rede social colocou atriz no confessionário em montagem

Christiane Torloni não está no BBB 26, mas uma ‘fic’ (história inventada) nas redes sociais colocou a atriz como participante do reality show da Globo.

Isso gerou tal proporção que a própria Globo entrou na brincadeira.

“Bom dia”, escreveu o perfil no X/Twitter.

“Essa imagem é real?”, questionou uma seguidora.

“Ela no laboratório esperando para trocar de lugar com a Solange Couto”, brincou um internauta.

