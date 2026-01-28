Christina Rocha acusa participantes do Casos de Família de armação: "Palhaçada"

"Tenho um feeling. Não está parecendo verdade", disparou a apresentadora

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Christina Rocha interrompeu uma discussão do Casos de Família e acusou os participantes de armarem o conflito para participarem do programa do SBT.

O momento foi ao ar na terça-feira (27) e envolvia o relato de um rapaz que acusava a amiga de sua namorada de dar em cima dele.

Em meio a um bate-boca entre os participantes, Christina Rocha reagiu: “Ah, gente, isso aqui tá uma palhaçada!

Tá muito esquisito, tá uma palhaçada esse caso aqui.

Desculpa, vai.

Sou sincera.

É meio forçado, vocês estão forçando a barra.

Ou vocês não são namorados porcaria nenhuma”.

