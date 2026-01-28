Christina Rocha acusa participantes do Casos de Família de armação: "Palhaçada"

"Tenho um feeling. Não está parecendo verdade", disparou a apresentadora

Na Telinha Na Telinha -
Christina Rocha acusa participantes do Casos de Família de armação: "Palhaçada"

Christina Rocha interrompeu uma discussão do Casos de Família e acusou os participantes de armarem o conflito para participarem do programa do SBT.

O momento foi ao ar na terça-feira (27) e envolvia o relato de um rapaz que acusava a amiga de sua namorada de dar em cima dele.

Em meio a um bate-boca entre os participantes, Christina Rocha reagiu: “Ah, gente, isso aqui tá uma palhaçada!

Leia também

Tá muito esquisito, tá uma palhaçada esse caso aqui.

Desculpa, vai.

Sou sincera.

É meio forçado, vocês estão forçando a barra.

Ou vocês não são namorados porcaria nenhuma”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.