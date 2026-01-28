Coração Acelerado: Eduarda tenta conter ataque virtual, defende Agrado e falha feio

Cantora enfrenta influenciadora durante gravação nas redes

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Eduarda (Gabz) tenta defender Agrado (Isadora Cruz) diante de uma ofensiva promovida por Naiane (Isabelle Drummond) em Coração Acelerado.

A influenciadora grava um vídeo para as redes sociais com o objetivo de expor sofrimento após João Raul (Filipe Bragança) ter se envolvido com Agrado e direciona à rival a responsabilidade pelos problemas que afirma enfrentar.

Para a gravação, Naiane adota uma estratégia de autopiedade.

Ela escolhe um visual associado à pobreza, veste um camisetão rasgado com logomarca de fertilizante, assume expressão abatida e inicia o registro em vídeo, conforme orientação prevista no roteiro da novela.

