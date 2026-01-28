Coração Acelerado: Eliomar desperta do coma e chama Agrado pelo nome da avó

Filha de Janete vai ao hospital conhecer o avô e acaba confundida com Cecília

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) descobre que tem família e decide visitar o avô no hospital.

Eliomar (Estepan Nercessian) desperta do coma e confunde a neta com Cecília (Paula Fernandes), sua falecida esposa.

A bomba estoura depois que João Raul (Filipe Bragnça) for acusado de trair Naiane (Isabelle Drummond) com a prima da patricinha do country, trazendo à tona a mentira contada por Janete (Letícia Sipller) á filha.

