Coração Acelerado: Eliomar desperta do coma e chama Agrado pelo nome da avó
Filha de Janete vai ao hospital conhecer o avô e acaba confundida com Cecília
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) descobre que tem família e decide visitar o avô no hospital.
Eliomar (Estepan Nercessian) desperta do coma e confunde a neta com Cecília (Paula Fernandes), sua falecida esposa.
A bomba estoura depois que João Raul (Filipe Bragnça) for acusado de trair Naiane (Isabelle Drummond) com a prima da patricinha do country, trazendo à tona a mentira contada por Janete (Letícia Sipller) á filha.