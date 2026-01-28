Coração Acelerado: João Raul constrange com beijo de fã e expõe armação

Episódio ocorre na mansão e envolve noivado do cantor com Agrado

João Raul (Filipe Bragança) vive um momento de desconforto em Coração Acelerado após ser beijado por uma admiradora dentro de sua casa, diante de Agrado (Isadora Cruz).

A situação, estimulada por Naiane (Isabelle Drummond), ocorre sem que a noiva do cantor saiba, inicialmente, que a aproximação foi provocada de forma deliberada.

O episódio começa quando uma jovem entra na mansão do artista e se aproxima dele, beijando-o na boca na frente de Agrado.

A noiva presencia a cena sem ter conhecimento de que a presença da visitante foi facilitada por Naiane, incomodada com o pedido de casamento feito por João Raul durante um show.

