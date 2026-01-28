Coração Acelerado: João Raul constrange com beijo de fã e expõe armação

Episódio ocorre na mansão e envolve noivado do cantor com Agrado

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

João Raul (Filipe Bragança) vive um momento de desconforto em Coração Acelerado após ser beijado por uma admiradora dentro de sua casa, diante de Agrado (Isadora Cruz).

A situação, estimulada por Naiane (Isabelle Drummond), ocorre sem que a noiva do cantor saiba, inicialmente, que a aproximação foi provocada de forma deliberada.

O episódio começa quando uma jovem entra na mansão do artista e se aproxima dele, beijando-o na boca na frente de Agrado.

A noiva presencia a cena sem ter conhecimento de que a presença da visitante foi facilitada por Naiane, incomodada com o pedido de casamento feito por João Raul durante um show.

