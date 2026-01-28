Coração Acelerado: Zilá roubou a empresa da família e deixou inocente pagar por crime

Alaor reconhece erro e paga indenização a Leandro em troca do seu silêncio

Na Telinha Na Telinha -
Coração Acelerado: Zilá roubou a empresa da família e deixou inocente pagar por crime

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Leandro (David Junior) se infiltrou no Grupo Alaô para vingar sua mãe, acusada injustamente de roubo quando era secretária de Alarozinho (Daniel de Oliveira).

A verdadeira culpada pelo desfalque na empresa foi Zilá (Leandra Leal), que usou o dinheiro para se livrar da chantagem de Jean Carlos (Ricardo Pereira).

Na época, a irmã de Janete (Letícia Spiller) pagou o empresário para ajudá-la a separar a irmã do filho de Alaor Amaral (Marcos Caruso).

Leia também

Por causa do golpe, a cantora foi acusada de trair o noivo e, ainda, roubar um anel que pertencia à mãe do ricaço.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.