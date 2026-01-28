Coração Acelerado: Zilá roubou a empresa da família e deixou inocente pagar por crime

Alaor reconhece erro e paga indenização a Leandro em troca do seu silêncio

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Leandro (David Junior) se infiltrou no Grupo Alaô para vingar sua mãe, acusada injustamente de roubo quando era secretária de Alarozinho (Daniel de Oliveira).

A verdadeira culpada pelo desfalque na empresa foi Zilá (Leandra Leal), que usou o dinheiro para se livrar da chantagem de Jean Carlos (Ricardo Pereira).

Na época, a irmã de Janete (Letícia Spiller) pagou o empresário para ajudá-la a separar a irmã do filho de Alaor Amaral (Marcos Caruso).

Por causa do golpe, a cantora foi acusada de trair o noivo e, ainda, roubar um anel que pertencia à mãe do ricaço.

