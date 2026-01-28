Da sociedade à era Dallevo: RedeTV! enfrenta cortes e reformulação da grade

Fim da sociedade entre fundadores, mudanças na grade e saídas de nomes marcam nova fase do canal

Desde o fim do ano passado, a RedeTV!

atravessa um processo de reorganização interna marcado por mudanças no controle societário, reformulações na programação, demissões e anúncios de projetos que ainda estão em fase inicial.

O período é caracterizado pelo encerramento de uma sociedade histórica, ajustes na grade e pela redefinição de estratégias editoriais e comerciais.

Em dezembro, Amilcare Dallevo Júnior se tornou o único controlador da emissora ao adquirir a participação de Marcelo de Carvalho, com quem dividia o comando da emissora desde a fundação.

A operação encerrou uma sociedade de décadas e marcou oficialmente o início de uma nova fase administrativa.

