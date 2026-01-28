Êta Mundo Melhor: Sandra tenta matar Candinho e seu segredo é exposto

Trama mostra disputa pela criança, decisão policial e nova investida contra protagonista

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Uma tentativa de assassinato contra Candinho (Sergio Guizé) coloca Sandra (Flávia Alessandra) como protagonista dos acontecimentos de Êta Mundo Melhor.

Presente na trama há mais tempo, mas considerada morta pelos demais personagens, ela decide atentar diretamente contra a vida do primo, mantendo em segredo sua verdadeira identidade.

O ataque ocorre após Candinho enfrentar uma série de perdas pessoais.

Mesmo sobrevivendo à emboscada, ele fica em estado de choque e passa a relatar que Sandra está viva.

Leia conteúdo completo aqui.