Êta Mundo Melhor: Sandra tenta matar Candinho, falha e mira em Samir
Vilã oferece dinheiro para Zulma abrir mão da guarda do menino
Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flávia Alessandra) volta a atacar Candinho (Sergio Guizé), mas o caipira sobrevive ao atentado.
A vilã, então, oferece dinheiro para Zulma (Heloísa Périssé) entregar a guarda definitiva de Samir (Davi Malizia) para ela.
O marido de Dita (Jeniffer Nascimento) passa por nova provação envolvendo o filho.
A diretora da Casa dos Anjos consegue adotar o filho do matuto, obrigando a criança a voltar a morar com ela no orfanato.