Êta Mundo Melhor: Sandra tenta matar Candinho, falha e mira em Samir

Vilã oferece dinheiro para Zulma abrir mão da guarda do menino

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flávia Alessandra) volta a atacar Candinho (Sergio Guizé), mas o caipira sobrevive ao atentado.

A vilã, então, oferece dinheiro para Zulma (Heloísa Périssé) entregar a guarda definitiva de Samir (Davi Malizia) para ela.

O marido de Dita (Jeniffer Nascimento) passa por nova provação envolvendo o filho.

A diretora da Casa dos Anjos consegue adotar o filho do matuto, obrigando a criança a voltar a morar com ela no orfanato.

