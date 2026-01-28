Goiânia abre mais de 500 vagas em cursos gratuitos para jovens

Iniciativa oferece qualificações como Inteligência Artificial e Design Gráfico, além de esportes e atividades socioeducativas

Augusto Araújo - 28 de janeiro de 2026

Entre as oportunidades, são oferecidos cursos de Design Gráfico, Inteligência Artificial e Jogos Matemáticos. (Foto: Diego Canedo/ Governo de Goiás)

O Centro da Juventude Tecendo o Futuro está com 550 vagas abertas para adolescentes e jovens em Goiânia para cursos gratuitos em diferentes áreas.

As vagas estão distribuídas em diferentes áreas. No eixo de Lógica e Tecnologia, são oferecidos cursos de Design Gráfico, Inteligência Artificial e Jogos Matemáticos. Já na área de Esportes, os jovens podem optar por Natação, Voleibol, Basquete, Karatê e Futsal.

O eixo de Artes contempla atividades como Artesanato, Dança, Corte e Costura e Música. Em Conhecimentos Gerais, há formações em Inclusão Digital e Multimídia, Serviços de Beleza, Culinária e Língua Inglesa. Também estão disponíveis cursos de Assistente Administrativo, Robótica e Informática Básica.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h30, no próprio Centro da Juventude Tecendo o Futuro, localizado no Jardim Novo Mundo.

Para participar, é necessário apresentar RG e CPF do adolescente e do responsável, além de comprovante de endereço atualizado.

Outros atendimentos

Além das atividades educacionais, esportivas e culturais, o Centro da Juventude oferece atendimento psicossocial e socioassistencial gratuitos, além de vale-transporte e alimentação na unidade.

Famílias em situação de vulnerabilidade também podem receber cesta de hortifrúti do Banco de Alimentos da OVG, conforme avaliação social.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (62) 3201-6983, (62) 3270-8500 ou pelo WhatsApp (62) 99641-6090.

