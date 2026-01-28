Ilhados com a Sogra: reality com Fernanda Souza ganha nova temporada com famosos

A quarta temporada do Ilhados com a Sogra será com famosos na Netflix.

A informação foi publicada inicialmente pela coluna Play, do jornal O Globo desta quarta-feira (28).

Fernanda Souza segue à frente do projeto.

As gravações começam ainda este semestre e segue o mesmo formato: noras e genros formam duplas com suas sogras para disputar provas numa ilha deslumbrante.

O prêmio final vale dinheiro.

