Maria Cândida tinha vergonha de pedir para artistas de Hollywood falarem "hello, Gugu"

O diretor Magrão não se preocupava com a entrevista, somente com a saudação, disse ela

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Maria Cândida entrevistou dezenas de artistas consagrados de Hollywood para o Domingo Legal.

Mas havia uma condição para o material produzido por ela ir ao ar: todos tinham que mandar uma saudação direta para Gugu Liberato (1959-2019).

A ordem vinha direta de Roberto Manzoni, popularmente conhecido como Magrão (1949-2023).

A revelação foi feita durante o NaTelinha Talk Podcast na noite dessa terça-feira (27).

“Se não falar ‘oi, Gugu’, você é mandado embora aqui.

Tem que falar.

Lembra quando saía para o break e voltava, tinha vários astros de Hollywood falando?

Eu morria de vergonha”, admitiu à Helô Amighini e Drika Oliveira.

