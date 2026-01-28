NaTelinha Talk: Marcus Montenegro é o entrevistado desta quarta-feira; assista
A entrevista será conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta quarta-feira (28), o NaTelinha Talk Podcast recebe o empresário Marcus Montenegro.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Drika Oliveira e Helô Amighini.
Marcus Montenegro é um empresário artístico e agente de talentos brasileiro com quase 40 anos de atuação no mercado do entretenimento.