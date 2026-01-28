Padre Patrick se apresenta em Goiânia e Anápolis com espetáculo que une humor e fé

Apresentações acontecem em junho no Teatro Goiânia e no Teatro Municipal de Anápolis

Samuel Leão - 28 de janeiro de 2026

Padre Patrick se apresenta em Goiânia e Anápolis. (Foto: Reprodução)

Goiás se prepara para receber um dos sacerdotes mais carismáticos e “viciados” em internet do Brasil. O Padre Patrick confirmou o retorno ao estado em junho com o espetáculo “Pecado É Não Rir”, prometendo apresentações que misturam a leveza da comédia com mensagens de espiritualidade.

O fenômeno das redes sociais, que conta com mais de 7 milhões de seguidores, subirá ao palco do Teatro Goiânia no dia 20 de junho. No dia seguinte, 21 de junho, será a vez de Anápolis receber o religioso no Teatro Municipal, localizado no setor Central.

Longe de ser uma pregação tradicional, “Pecado É Não Rir” propõe uma jornada divertida pelos sete pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. No palco, o padre utiliza situações do cotidiano e uma narrativa envolvente para humanizar a fé, fazendo o público rir de si mesmo.

Apesar do tom cômico, o show reserva momentos de introspecção. Ao final de cada bloco, Patrick traz reflexões profundas e passagens bíblicas, criando um contraste marcante entre o riso e a mensagem cristã.

Com 34 anos e oito dedicados ao sacerdócio, Padre Patrick viu a vida mudar drasticamente durante o período em que as missas foram suspensas pela pandemia.

Com apenas 3 mil seguidores no Instagram na época, ele começou a gravar vídeos e abrir caixinhas de perguntas para ouvir os fiéis.

A irreverência e a naturalidade nas respostas viralizaram, transformando-o em um sucesso nacional. Hoje, ele utiliza a internet como principal ferramenta para disseminar a fé de forma descomplicada, atraindo um público diverso que vai muito além dos bancos das igrejas.

A produção ainda não liberou os valores dos ingressos e os horários das sessões, mas a expectativa é que as informações sejam divulgadas nos próximos dias.

