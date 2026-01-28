Qual o segredo de Ângela em Rainha da Sucata? Verdade envolve tragédia

Empregada de Renato e Mariana tem plano contra o patrão

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Em Rainha da Sucata, Ângela (Aldine Müller), a empregada de Renato (Daniel Filho) e Mariana (Renata Sorrah), esconde um grande segredo.

A verdade envolve uma tragédia e vem à tona nos próximos capítulos da novela, reprisada em Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Ângela é irmã de Manon (Inês Galvão), uma prostituta que foi assassinada por Renato e era informante de Jonas (Raul Cortez).

A moça se infiltrou na casa do vilão para se vingar dele.

