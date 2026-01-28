Ronnie Von se manifesta após pedir demissão da RedeTV!: "Fiquei muito desconfortável"

Apresentador estava há três anos na emissora de Osasco

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Nesta quarta-feira (28), Ronnie Von publicou um vídeo no Instagram para explicar o motivo de ter pedido demissão da RedeTV!.

O apresentador, que estava há três anos na emissora, onde comandou os programas Manhã do Ronnie e Companhia Certa, não se sentiu confortável para permanecer após parte de sua equipe ser demitida.

De acordo com o veterano, a decisão de encerrar seu vínculo com o canal de Osasco se deu assim que ele foi comunicado de que alguns membros de seu time seriam dispensados.

Leia conteúdo completo aqui.