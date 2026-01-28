Surge nova rede social que chegou ao top 1 na China e tem potencial de fazer sucesso no Brasil

Aplicativo criado para alertar contatos de emergência em caso de inatividade viraliza na China e chama atenção pelo crescimento rápido em outros países

Gabriel Yuri Souto - 28 de janeiro de 2026

Foto: Freepik

Uma nova rede social que chegou ao top 1 na China vem chamando atenção não apenas pelo crescimento acelerado, mas também pela proposta incomum.

Lançado sob o nome Demumu e conhecido localmente como Si-le-ma, o aplicativo foi criado para alertar contatos de emergência caso o usuário deixe de interagir com a plataforma por um período determinado.

Mesmo custando cerca de um euro, em um mercado dominado por aplicativos gratuitos, a ferramenta se tornou um fenômeno.

O sucesso está diretamente ligado a mudanças sociais profundas no país, especialmente ao aumento expressivo de pessoas que vivem sozinhas, incluindo jovens adultos que migraram para grandes centros urbanos.

Uma solução tecnológica para um problema social crescente

Atualmente, a China já soma mais de 125 milhões de lares com apenas um morador.

Esse cenário, impulsionado pela urbanização acelerada e pela mudança nos padrões familiares, ampliou um medo que antes era mais comum entre idosos: o receio de morrer sozinho sem que ninguém perceba.

Nesse contexto, o aplicativo surge como uma resposta direta a essa insegurança.

Embora o nome cause estranhamento, a proposta ganhou adesão justamente por lidar com uma preocupação real e cada vez mais presente na sociedade contemporânea.

Como funciona o aplicativo

O funcionamento do Demumu é simples. O usuário precisa acessar o aplicativo a cada dois dias e confirmar sua presença ao apertar um botão.

Caso essa confirmação não ocorra dentro do prazo, o sistema interpreta a ausência como um possível problema.

Em seguida, a plataforma envia automaticamente um alerta ao contato de emergência previamente cadastrado, informando que algo pode ter acontecido.

Dessa forma, familiares ou pessoas próximas conseguem agir rapidamente, caso necessário.

De aplicativo discreto a fenômeno internacional

Inicialmente lançado de forma gratuita, o aplicativo passou quase despercebido no mercado chinês.

No entanto, nas últimas semanas, o número de downloads cresceu de forma expressiva, o que levou os desenvolvedores a estabelecerem um valor fixo de 8 yuans, equivalente a pouco menos de um euro.

Além disso, o sucesso ultrapassou as fronteiras da China. O aplicativo já figura entre os mais baixados em outros países, alcançando o segundo lugar nos Estados Unidos e o quarto na Austrália e na Espanha.

Grande parte dessa expansão ocorre devido a jovens chineses que estudam ou trabalham no exterior e continuam utilizando a ferramenta.

Aplicativo reacende debate sobre solidão e hiperconectividade

Apesar de oferecer tranquilidade para famílias, o crescimento do Demumu também reacende discussões sobre isolamento social e dependência tecnológica.

Especialistas apontam que a popularidade do aplicativo reflete uma sociedade cada vez mais conectada digitalmente, mas emocionalmente distante.

Ao mesmo tempo, a ferramenta evidencia como soluções simples podem ganhar escala quando dialogam diretamente com problemas reais do cotidiano moderno.

