Madame dá início a romance com Josué, e os amantes quase são pegos no flagra

Terra Nostra: Janete vai para cama com cocheiro e passa por apuros

Em Terra Nostra, Janete (Ângela Vieira) vai se entregar à paixão por Josué (Juan Alba).

A madame vai para a cama com o próprio cocheiro passará por apuros.

A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.

Janete não vai conseguir esconder a atração que sente por Josué.

O funcionário passa a flertar e instigar a patroa, que, certa noite, sairá de seu quarto à procura do empregado, batendo à porta de seus aposentos.

