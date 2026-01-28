Terra Nostra: Janete vai para cama com cocheiro e passa por apuros
Madame dá início a romance com Josué, e os amantes quase são pegos no flagra
Em Terra Nostra, Janete (Ângela Vieira) vai se entregar à paixão por Josué (Juan Alba).
A madame vai para a cama com o próprio cocheiro passará por apuros.
A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.
Janete não vai conseguir esconder a atração que sente por Josué.
O funcionário passa a flertar e instigar a patroa, que, certa noite, sairá de seu quarto à procura do empregado, batendo à porta de seus aposentos.