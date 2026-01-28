Três Graças: Cúmplice de Arminda aponta arma para Jorginho; saiba quem
Ex-presidiário desarma Helga, revólver dispara e Joélly quase cai da escada
Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) tenta empurrar Joélly (Alana Cabral) da escada, enquanto Helga (Kelzy Ecard) rende Jorginho (Juliano Cazarré) com uma arma.
O ex-presidiário vai pra cima da cuidadora, o revólver dispara e Raul (Paulo Mendes) se joga na frente da namorada para protegê-la.
A cena de ação acontece durante um jantar na mansão da vilã.
Inconformada em ser avó, a amante de Ferette (Murilo Benício) vai até a Chacrinha convidar o casal para um jantar em família, com a desculpa de querer uma reconciliação.