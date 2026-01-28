Três Graças: Cúmplice de Arminda aponta arma para Jorginho; saiba quem

Ex-presidiário desarma Helga, revólver dispara e Joélly quase cai da escada

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) tenta empurrar Joélly (Alana Cabral) da escada, enquanto Helga (Kelzy Ecard) rende Jorginho (Juliano Cazarré) com uma arma.

O ex-presidiário vai pra cima da cuidadora, o revólver dispara e Raul (Paulo Mendes) se joga na frente da namorada para protegê-la.

A cena de ação acontece durante um jantar na mansão da vilã.

Inconformada em ser avó, a amante de Ferette (Murilo Benício) vai até a Chacrinha convidar o casal para um jantar em família, com a desculpa de querer uma reconciliação.

