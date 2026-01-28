Três Graças: Ferette se recusa a deixar imóvel, afronta Zenilda e provoca saída

Flagra com Arminda termina casamento com barraco e leva mãe a sair com os filhos

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Ferette se recusa a deixar imóvel, afronta Zenilda e provoca saída

Ferette (Murilo Benício) se recusa a deixar o apartamento após Zenilda (Andréia Horta) descobrir que Arminda (Grazi Massafera), sua melhor amiga, mantém um relacionamento com ele nos próximos capítulos de Três Graças.

A decisão do empresário leva a advogada a deixar o imóvel com os filhos.

A situação tem início quando Arminda entra no apartamento de Ferette e o procura para um encontro.

Leia também

Ela tenta se envolver com o empresário na mesa de jantar, mas ele recusa.

Em seguida, os dois seguem para a suíte do casal.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.