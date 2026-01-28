Três Graças: Ferette se recusa a deixar imóvel, afronta Zenilda e provoca saída

Flagra com Arminda termina casamento com barraco e leva mãe a sair com os filhos

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Ferette (Murilo Benício) se recusa a deixar o apartamento após Zenilda (Andréia Horta) descobrir que Arminda (Grazi Massafera), sua melhor amiga, mantém um relacionamento com ele nos próximos capítulos de Três Graças.

A decisão do empresário leva a advogada a deixar o imóvel com os filhos.

A situação tem início quando Arminda entra no apartamento de Ferette e o procura para um encontro.

Ela tenta se envolver com o empresário na mesa de jantar, mas ele recusa.

Em seguida, os dois seguem para a suíte do casal.

