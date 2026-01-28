Três Graças: Gerluce é flagrada com Rogério, entra em desespero e chora
Mocinha é exposta por Paulinho, enfrenta o namorado e admite mentira para amiga
Gerluce (Sophie Charlotte) ficará em pânico nos próximos capítulos em Três Graças ao ser flagrada por Paulinho (Romulo Estrela) ao lado de Rogério (Eduardo Moscovis).
A situação expõe informações que ela vinha ocultando e desencadeia uma crise no relacionamento do casal.
A descoberta ocorre após Paulinho decidir investigar por conta própria, motivado pela desconfiança de que a namorada escondia fatos relevantes.
Ele passa a seguir o carro de Claudia (Lorrana Mousinho) e Angélico (Adriano Toloza), por suspeitar que ambos estejam ligados ao reaparecimento de Rogério.
Durante a vigilância, o policial presencia o momento em que Gerluce entra no automóvel do homem dado como morto.