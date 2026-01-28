Três Graças: Gerluce é flagrada com Rogério, entra em desespero e chora

Mocinha é exposta por Paulinho, enfrenta o namorado e admite mentira para amiga

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Gerluce é flagrada com Rogério, entra em desespero e chora

Gerluce (Sophie Charlotte) ficará em pânico nos próximos capítulos em Três Graças ao ser flagrada por Paulinho (Romulo Estrela) ao lado de Rogério (Eduardo Moscovis).

A situação expõe informações que ela vinha ocultando e desencadeia uma crise no relacionamento do casal.

A descoberta ocorre após Paulinho decidir investigar por conta própria, motivado pela desconfiança de que a namorada escondia fatos relevantes.

Leia também

Ele passa a seguir o carro de Claudia (Lorrana Mousinho) e Angélico (Adriano Toloza), por suspeitar que ambos estejam ligados ao reaparecimento de Rogério.

Durante a vigilância, o policial presencia o momento em que Gerluce entra no automóvel do homem dado como morto.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.