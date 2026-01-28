Três Graças: Jorginho descobre que a neta foi vendida e dá plantão na porta da maternidade

Samira planeja invadir hospital onde Joélly está para roubar a bebê

Nos próximos capítulos de Três Graças, Jorginho (Juliano Cazarré) descobre que Joélly (Alana Cabral) e Raul (Paulo Mendes) venderam a filha e passa a vigiar a entrada do hospital para impedir Samira (Fernanda Vasconcellos) de se aproximar da recém-nascida.

Com uma gestação agitada, a neta de Lígia (Dira Paes) acaba entrando em trabalho de parto prematuro.

A caminho da maternidade, o pai da adolescente desconfia de uma conversa entre o filho de Arminda (Grazi Massafera) e a gestante, e questiona o playboy.

