Três Graças: Jorginho volta ao crime por amor e enfrenta rede de tráfico

Parto antecipado expõe venda, provoca reação familiar e transforma o ex-traficante em um protetor

Os acontecimentos em Três Graças passam a girar em torno de Jorginho (Juliano Cazarré) após a família de Gerluce (Sophie Charlotte) ser atingida por uma situação de emergência.

Joélly (Alana Cabral) entra em trabalho de parto antes do previsto, o que dá início a uma série de revelações ligadas ao destino da criança.

Durante o trajeto para o hospital, Jorginho percebe o estado de tensão de Raul (Paulo Mendes).

Pressionado pelo sogro, o rapaz admite que vendeu a filha que ainda vai nascer para Samira (Fernanda Vasconcellos).

Ele explica que o acordo foi feito para quitar uma dívida com Bagdá (Xamã).

