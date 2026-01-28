Três Graças: Jorginho volta ao crime por amor e enfrenta rede de tráfico

Parto antecipado expõe venda, provoca reação familiar e transforma o ex-traficante em um protetor

Na Telinha - 28 de janeiro de 2026

Os acontecimentos em Três Graças passam a girar em torno de Jorginho (Juliano Cazarré) após a família de Gerluce (Sophie Charlotte) ser atingida por uma situação de emergência.

Joélly (Alana Cabral) entra em trabalho de parto antes do previsto, o que dá início a uma série de revelações ligadas ao destino da criança.

Durante o trajeto para o hospital, Jorginho percebe o estado de tensão de Raul (Paulo Mendes).

Pressionado pelo sogro, o rapaz admite que vendeu a filha que ainda vai nascer para Samira (Fernanda Vasconcellos).

Ele explica que o acordo foi feito para quitar uma dívida com Bagdá (Xamã).

Leia conteúdo completo aqui.