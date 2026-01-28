Três Graças: Zenilda reúne filhos, expõe traição de Ferette e abandona apartamento

Descoberta no quarto muda rotina da família e encerra convivência no imóvel

Três Graças: Zenilda reúne filhos, expõe traição de Ferette e abandona apartamento

Zenilda (Andréia Horta) chama os filhos para comunicar uma mudança decisiva após Ferette (Murilo Benício) se recusar a deixar o apartamento, depois de ela descobrir que Arminda (Grazi Massafera), sua melhor amiga, mantém um relacionamento com ele em Três Graças.

Diante da negativa do marido, a advogada decide sair do imóvel com a família.

A situação começa quando Arminda entra no apartamento de Ferette para encontrá-lo.

Ela tenta se envolver com o empresário na mesa de jantar, mas ele recusa.

Em seguida, os dois seguem para a suíte do casal.

