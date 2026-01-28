Virginia Fonseca não renova contrato com o SBT e explica decisão

SBT soltou nota confirmando a saída de Virginia; leia na íntegra

Virginia Fonseca não renova contrato com o SBT e explica decisão

O SBT confirmou na noite desta quarta-feira (28) a saída de Virginia Fonseca do quadro de apresentadores da emissora.

A influenciadora decidiu não renovar o contrato com o canal após dois anos de permanência à frente do programa Sabadou com Virginia.

Em comunicado oficial, o SBT informou que a apresentadora notificou a direção sobre sua decisão no final de 2025.

A justificativa apresentada por Virginia foi a necessidade de se dedicar a novos projetos profissionais e frentes de trabalho.

