Virginia Fonseca não renova contrato e explica decisão
SBT soltou nota confirmando a saída de Virginia; leia na íntegra
O SBT confirmou na noite desta quarta-feira (28) a saída de Virginia Fonseca do quadro de apresentadores da emissora.
A influenciadora decidiu não renovar o contrato com o canal após dois anos de permanência à frente do programa Sabadou com Virginia.
Em comunicado oficial, o SBT informou que a apresentadora notificou a direção sobre sua decisão no final de 2025.
A justificativa apresentada por Virginia foi a necessidade de se dedicar a novos projetos profissionais e frentes de trabalho.