Aline Campos diz que não entrou no BBB 26 por dinheiro
"Eu me considero uma pessoa próspera", justificou
Aline Campos foi a primeira eliminada do BBB 26, mas negou que dinheiro tenha sido sua principal motivação para ser confinada no reality show.
“Sem dúvidas é algo que todo mundo quer.
Quem não quer ganhar uma grana, relaxar e ficar bem de vida?”, refletiu.
“Mas o principal motivo de eu entrar lá não foi esse, e sim para eu me conhecer de uma forma diferente.
Eu me considero uma pessoa próspera”, acrescentou em entrevista concedida à coluna Play, do jornal O Globo desta quinta-feira (29).