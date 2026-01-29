Aline Campos diz que não entrou no BBB 26 por dinheiro

"Eu me considero uma pessoa próspera", justificou

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Aline Campos foi a primeira eliminada do BBB 26, mas negou que dinheiro tenha sido sua principal motivação para ser confinada no reality show.

“Sem dúvidas é algo que todo mundo quer.

Quem não quer ganhar uma grana, relaxar e ficar bem de vida?”, refletiu.

“Mas o principal motivo de eu entrar lá não foi esse, e sim para eu me conhecer de uma forma diferente.

Eu me considero uma pessoa próspera”, acrescentou em entrevista concedida à coluna Play, do jornal O Globo desta quinta-feira (29).

