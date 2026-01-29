BBB 26: Ana Paula debocha de Jonas após brother ter crise por ser "bonito demais"

Jornalista falou sobre o choro do concorrente em conversa com Milena, Juliano e Samira

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula debocha de Jonas após brother ter crise por ser "bonito demais"

A crise emocional protagonizada por Jonas Sulzbach durante a última festa – o brother revelou que tem gatilhos de sua primeira edição pelo fato de ser visto como um objeto por ser “bonito demais” – segue rendendo no BBB 26.

Em conversa no quarto, Ana Paula Renault, Juliano Floss, Milena e Samira falaram sobre o episódio, que rendeu um barraco daqueles entre o veterano e Marcelo durante a madrugada desta quinta-feira (29).

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.