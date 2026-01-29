BBB 26: Ana Paula debocha de Jonas após brother ter crise por ser "bonito demais"
Jornalista falou sobre o choro do concorrente em conversa com Milena, Juliano e Samira
A crise emocional protagonizada por Jonas Sulzbach durante a última festa – o brother revelou que tem gatilhos de sua primeira edição pelo fato de ser visto como um objeto por ser “bonito demais” – segue rendendo no BBB 26.
Em conversa no quarto, Ana Paula Renault, Juliano Floss, Milena e Samira falaram sobre o episódio, que rendeu um barraco daqueles entre o veterano e Marcelo durante a madrugada desta quinta-feira (29).