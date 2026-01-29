BBB 26: Breno atende Big Fone e veta Brigido das provas da semana

Participante atendeu ligação durante programa ao vivo e precisou indicar alguém para ficar fora da Prova do Líder, do Anjo e da Bate-Volta

Na noite desta quinta-feira (29), o Big Fone tocou pela segunda vez no BBB 26, e Breno foi quem atendeu.

Ele precisou escolher uma pessoa para ficar fora das próximas três provas do programa: Prova do Líder, Prova do Anjo e, caso vá ao Paredão, Prova Bate-Volta.

O brother decidiu nomear Brigido.

O momento ocorreu durante a transmissão ao vivo, antes da realização da Prova do Líder.

A produção posicionou três aparelhos telefônicos em diferentes pontos da casa, todos acionados simultaneamente.

