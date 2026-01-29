BBB 26: Chaiany desabafa e acusa sister de ter nojo dela
Chaiany procurou Ana Paula Renault, Babu Santana e Juliano Floss para desabafar sobre a divisão de camas do BBB 26.
A ex-integrante do Quarto Branco contou que Marciele não deixou que ela e Gabriela dormissem em sua cama.
“A de Parintins [Marciele].
Ela não gosta de dormir no chão de jeito nenhum.
Ela queria dormir no chão, mas nem eu nem Gabi ia poder dormir na cama dela”, revelou a goiana.
“Deve ter nojo, né?”, completou a sister, revoltada.