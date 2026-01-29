BBB 26: Gabriela acusa Babu de tomar as dores de Juliano: "Não sabe ouvir"

Sister desabafou enquanto tomava banho de piscina com Jonas Sulzbach

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Gabriela acusa Babu de tomar as dores de Juliano: "Não sabe ouvir"

Em conversa com Jonas Sulzbach na piscina do BBB 26, Gabriela se queixou da justificativa de Babu Santana para vetá-la na festa do líder.

A sister não conseguir superar o desafio do Barrado no Baile e ficou de fora da comemoração.

A pipoca também criticou Juliano Floss.

Leia também

“Tava entre eu, você e Brigido”, afirmou o modelo.

“Eu já sabia.

Ele tomou as dores do Juliano.

A minha justificativa do porquê ele me colocou foi muito mal, eu devia ter falado que aqui não pode ter opinião senão as pessoas ficam irritadas.

Fiquei tão nervosa, você viu minha cara?

Eu parecia nervosa?

Fui educada, né?

Só fui dar minha opinião”, reclamou a vendedora ambulante.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.