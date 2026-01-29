BBB 26: Gabriela acusa Babu de tomar as dores de Juliano: "Não sabe ouvir"

Sister desabafou enquanto tomava banho de piscina com Jonas Sulzbach

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Em conversa com Jonas Sulzbach na piscina do BBB 26, Gabriela se queixou da justificativa de Babu Santana para vetá-la na festa do líder.

A sister não conseguir superar o desafio do Barrado no Baile e ficou de fora da comemoração.

A pipoca também criticou Juliano Floss.

“Tava entre eu, você e Brigido”, afirmou o modelo.

“Eu já sabia.

Ele tomou as dores do Juliano.

A minha justificativa do porquê ele me colocou foi muito mal, eu devia ter falado que aqui não pode ter opinião senão as pessoas ficam irritadas.

Fiquei tão nervosa, você viu minha cara?

Eu parecia nervosa?

Fui educada, né?

Só fui dar minha opinião”, reclamou a vendedora ambulante.

