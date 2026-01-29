BBB 26: Jonas detona Juliano: "Ele acha que é o quê?"

Veterano criticou o dançarino em conversa com Gabriela

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Jonas detona Juliano: "Ele acha que é o quê?"

Em conversa com Gabriela enquanto tomavam banho de piscina, Jonas Sulzbach fez críticas ao jogo de Juliano Floss no BBB 26.

O modelo deixou claro que o namorado de Marina Sena passou a ser um dos seus alvos na casa.

“Antes do Sincerão ele tava cantando de galo lá no quarto, eu só olhando…

Leia também

Ele assim: ‘Fiquei a semana inteira esperando por esse momento, vou destruir, vou acabar com todo mundo’.

Acho que ele ganhou o botton na primeira semana, ele tava aqui ó [em cima]”, relatou o veterano.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.