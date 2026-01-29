BBB 26: Jonas detona Juliano: "Ele acha que é o quê?"
Veterano criticou o dançarino em conversa com Gabriela
Em conversa com Gabriela enquanto tomavam banho de piscina, Jonas Sulzbach fez críticas ao jogo de Juliano Floss no BBB 26.
O modelo deixou claro que o namorado de Marina Sena passou a ser um dos seus alvos na casa.
“Antes do Sincerão ele tava cantando de galo lá no quarto, eu só olhando…
Ele assim: ‘Fiquei a semana inteira esperando por esse momento, vou destruir, vou acabar com todo mundo’.
Acho que ele ganhou o botton na primeira semana, ele tava aqui ó [em cima]”, relatou o veterano.