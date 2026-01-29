BBB 26: Jonas e Marcelo se desentendem e veterano chora: "Não sou resumido ao meu corpo"

A treta rolou durante a festa do líder Babu Santana

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

O tempo fechou no BBB 26 durante a festa do líder Babu Santana na madrugada desta quinta-feira (29).

Marcelo e Jonas Sulzbach voltaram a se desentender após uma brincadeira e o veterano acabou indo às lágrimas.

O modelo ficou incomodado com a sugestão do médico para dançar com outras sisters.

O loiro procurou Sarah Andrade para desabafar.

“Para quem já viveu isso aqui uma vez, a Sol tem as dores dela que ela traz de volta, o Jonas, eu…

Para quem está vivendo isso aqui de novo, a gente traz as nossas dores.

É normal.

Só que é importante tentar desconstruir, mas para todos nós que já sofremos isso aqui uma vez, a gente sabe o peso”, disse a sister, tentando acalmar o amigo.

