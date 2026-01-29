BBB 26: Jonas reclama de ser sexualizado e abre o jogo sobre foto vazada
Veterano teve uma conversa sincera com Maxiane
Jonas Sulzbach fez um desabafo no BBB 26.
O veterano falou que uma brincadeira sugerida pelos colegas de confinamento na festa da última quarta-feira (28) o deixou desconfortável porque ele lembrou de um rótulo que recebeu depois de ficar famoso e que sempre o incomodou.
Na celebração, deram a ideia de que ele se deitasse no chão para que as sisters dessem alguns beijos, mas ele avisou que não gostaria de ser classificado apenas como um símbolo sexual.