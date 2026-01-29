BBB 26: Marcelo se irrita e parte para cima de Jonas: "Idiota"

Médico precisou ser contido por Breno

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Após se desentenderem durante a festa do líder Babu Santana, Marcelo e Jonas Sulzbach voltaram a discutir no BBB 26.

O pipoca precisou ser contido por Breno, uma vez que queria partir para cima do veterano.

“É o que, Jonas?

Você está falando o que?

Você passou falando o que?

Eu não vou brigar com ninguém”, disse o médico, sendo segurando pelo amigo.

“Vamos para o quarto”, pediu o biólogo.

“Para, não vou brigar”, reclamou o potiguar.

“Você não vai falar nada com ele”, insistiu o mineiro.

Leia conteúdo completo aqui.