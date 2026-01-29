BBB 26: Marcelo se irrita e parte para cima de Jonas: "Idiota"
Médico precisou ser contido por Breno
Após se desentenderem durante a festa do líder Babu Santana, Marcelo e Jonas Sulzbach voltaram a discutir no BBB 26.
O pipoca precisou ser contido por Breno, uma vez que queria partir para cima do veterano.
“É o que, Jonas?
Você está falando o que?
Você passou falando o que?
Eu não vou brigar com ninguém”, disse o médico, sendo segurando pelo amigo.
“Vamos para o quarto”, pediu o biólogo.
“Para, não vou brigar”, reclamou o potiguar.
“Você não vai falar nada com ele”, insistiu o mineiro.