BBB 26: Matheus admite que extrapolou: "Não concordo comigo"

"Não tinha como eu continuar insistindo", lamentou

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Segundo eliminado do BBB 26, Matheus voltou a admitir que extrapolou dentro do reality show.

“Acredito que o meu estilo de jogo fui eu mesmo.

Mas eu estava tão decidido a querer estar certo que muitas pautas que eu levantei lá, hoje, me assistindo, não concordo comigo”, disse à Quem.

“O que o Capetinha [Edilson] falou foi crucial para mim: ‘está todo mundo errado e tu está certo?’.

Foi a primeira voz que ecoou na minha cabeça quando saí da casa e vi o número enorme de rejeição”, refletiu.

