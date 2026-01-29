BBB 26: Matheus admite que extrapolou: "Não concordo comigo"

"Não tinha como eu continuar insistindo", lamentou

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Matheus admite que extrapolou: "Não concordo comigo"

Segundo eliminado do BBB 26, Matheus voltou a admitir que extrapolou dentro do reality show.

“Acredito que o meu estilo de jogo fui eu mesmo.

Mas eu estava tão decidido a querer estar certo que muitas pautas que eu levantei lá, hoje, me assistindo, não concordo comigo”, disse à Quem.

Leia também

“O que o Capetinha [Edilson] falou foi crucial para mim: ‘está todo mundo errado e tu está certo?’.

Foi a primeira voz que ecoou na minha cabeça quando saí da casa e vi o número enorme de rejeição”, refletiu.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.