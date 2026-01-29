BBB 26: Maxiane vence prova em duas etapas e é a líder da semana

Participante teve melhor desempenho na fase em grupo e foi a última a permanecer na disputa individual

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Maxiane se tornou a nova líder do BBB 26 na noite desta quinta-feira (29) após vencer a prova dividida em duas etapas.

A dinâmica começou com uma fase coletiva, em formato de revezamento, seguida por uma disputa individual entre os integrantes do grupo mais rápido.

Na primeira etapa, os participantes foram divididos em cinco grupos.

Cada equipe precisou completar um circuito em sequência, com quatro jogadores posicionados em pontos distintos.

