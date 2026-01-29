BBB 26: Paulo Augusto, Jordana e Brigido criticam atitude de Milena e culpam Ana Paula
Trio ficou incomodado com o fato de a babá filmar algumas conversas durante a festa
Milena entrou na mira de Paulo Augusto, Jordana e Brigido no BBB 26.
No quarto, o trio revelou que se incomodou com o fato de a sister ficar filmando algumas conversas durante a festa do líder Babu Santana.
“Está me incomodando um tanto.
Ela gravando todo mundo, falando merda de todo mundo no celular”, disse Paulo Augusto, ao que Brigido classificou a atitude como “ridícula”.
Jordana lembrou que Milena já fez o mesmo em outras festas.