BBB 26: Sol e Sarah analisam mudança de Ana Paula: "Tá com medo"

Veteranas conversaram no quarto a respeito do jogo da jornalista

Em conversa no quarto, Sol Vega, Sarah Andrade e Solange Couto analisaram o que elas classificaram como uma mudança de postura de Ana Paula Renault no BBB 26.

Para o trio, a jornalista estaria como “medo” de ter novos embates.

“Você não viu a outra?

A outra parou de provocar a gente.

A outra parou.

Porque ela viu que a gente foi pra cima!”, cravou a ex-BBB 4.

“Ela parou.

Nunca mais ela cutucou”, concordou a loira.

