BBB 26: Sol e Sarah analisam mudança de Ana Paula: "Tá com medo"
Veteranas conversaram no quarto a respeito do jogo da jornalista
Em conversa no quarto, Sol Vega, Sarah Andrade e Solange Couto analisaram o que elas classificaram como uma mudança de postura de Ana Paula Renault no BBB 26.
Para o trio, a jornalista estaria como “medo” de ter novos embates.
“Você não viu a outra?
A outra parou de provocar a gente.
A outra parou.
Porque ela viu que a gente foi pra cima!”, cravou a ex-BBB 4.
“Ela parou.
Nunca mais ela cutucou”, concordou a loira.