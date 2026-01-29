BBB 26: Tadeu Schmidt dá bronca em Solange Couto ao vivo por "planta" na cabeça

Atriz recebeu alerta do apresentador durante programa após comentário sobre objeto usado no Sincerão

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Tadeu Schmidt dá bronca em Solange Couto ao vivo por "planta" na cabeça

Durante a edição ao vivo do BBB 26 desta quinta-feira (29), Tadeu Schmidt fez uma chamada de atenção em Solange Couto após a atriz comentar o uso de um adereço de planta colocado em sua cabeça.

A intervenção ocorreu no contexto da dinâmica do Sincerão, exibida ao longo da semana no reality show.

Ao se dirigir à participante, o apresentador afirmou que ela poderia retirar o adereço.

Leia também

Solange respondeu: “Eu estava até gostando.

Era um adereço para não arrumar muito o cabelo”.

A observação levou Tadeu a fazer um alerta direto.

“Solange, não pode gostar de usar nada com planta no BBB”, disse ele, em referência à simbologia associada ao objeto.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.