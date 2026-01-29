BBB 26: Tadeu Schmidt dá bronca em Solange Couto ao vivo por "planta" na cabeça

Atriz recebeu alerta do apresentador durante programa após comentário sobre objeto usado no Sincerão

Na Telinha - 29 de janeiro de 2026

Durante a edição ao vivo do BBB 26 desta quinta-feira (29), Tadeu Schmidt fez uma chamada de atenção em Solange Couto após a atriz comentar o uso de um adereço de planta colocado em sua cabeça.

A intervenção ocorreu no contexto da dinâmica do Sincerão, exibida ao longo da semana no reality show.

Ao se dirigir à participante, o apresentador afirmou que ela poderia retirar o adereço.

Solange respondeu: “Eu estava até gostando.

Era um adereço para não arrumar muito o cabelo”.

A observação levou Tadeu a fazer um alerta direto.

“Solange, não pode gostar de usar nada com planta no BBB”, disse ele, em referência à simbologia associada ao objeto.

Leia conteúdo completo aqui.