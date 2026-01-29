BBB 26: Tadeu Schmidt dá bronca em Solange Couto ao vivo por "planta" na cabeça
Atriz recebeu alerta do apresentador durante programa após comentário sobre objeto usado no Sincerão
Durante a edição ao vivo do BBB 26 desta quinta-feira (29), Tadeu Schmidt fez uma chamada de atenção em Solange Couto após a atriz comentar o uso de um adereço de planta colocado em sua cabeça.
A intervenção ocorreu no contexto da dinâmica do Sincerão, exibida ao longo da semana no reality show.
Ao se dirigir à participante, o apresentador afirmou que ela poderia retirar o adereço.
Solange respondeu: “Eu estava até gostando.
Era um adereço para não arrumar muito o cabelo”.
A observação levou Tadeu a fazer um alerta direto.
“Solange, não pode gostar de usar nada com planta no BBB”, disse ele, em referência à simbologia associada ao objeto.